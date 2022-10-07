5 игроков, которых «Ливерпуль» может подписать вместо Беллингема в 2023 году
«Реал», похоже, собрался выиграть гонку за Джуда Беллингема, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию». «Ливерпуль», как известно, интересуется перспективным полузащитником, но если «красные» все же упустят Джуда, клубу придется искать альтернативный вариант.
5 игроков, которых «Ливерпуль» может подписать вместо Беллингема
1. Сергей Милинкович-Савич
Сербский полузащитник был связан с переходом в «Ливерпуль» в прошлом, но «красные» никогда особо не боролись за него.
Сергею всего 27 лет, сейчас он выступает за «Лацио». Милинкович-Савич точно будет стоить дешевле Беллингема, при этом на его стороне – опыт и игра, которая подходит «Ливерпулю».
2. Адриан Томассон
Полузащитник «Страсбура», кажется, выпал из поля зрения нейтральных болельщиков, но его игра остается стабильной.
Томассон – полузащитник, умеющий забивать голы и создавать моменты. Еще один неоспоримый плюс – «Ливерпуль» может купить француза меньше чем за 20 млн фунтов стерлингов.
3. Юссуф Фофана
Французу всего 23 года, и он является заметной фигурой в Лиге 1. «Ливерпуль» интересовался его товарищем по «Монако» до того, как Тчуамени решил перейти в «Реал» за солидную сумму.
Прямо сейчас Фофана пробился в сборную Франции и настроен отправиться с командой в Катар. Если он сыграет на ЧМ, его стоимость, вероятно, резко возрастет. Сейчас он стоит 18 млн фунтов стерлингов.
4. Конрад Лаймер
Если «Ливерпулю» нужен полузащитник с характером, способный отдавать всего себя за клуб каждый матч, то стоит присмотреться к Конраду Лаймеру, которого называют австрийским Джеррардом.
Лаймер уверенно играет за «РБ Лейпциг» уже почти восемь лет. Он жесткий футболист, редко получает травмы. Конрадом интересовалась мюнхенская «Бавария», а это многое говорит о качестве футболиста.
5. Федерико Вальверде
Некоторые не самые надежные источники пишут о возможном трансфере уругвайца в «Ливерпуль». Но нужно понимать, насколько Феде сейчас важен «Реалу» и как он сам предан клубу. «Мадрид» вряд ли его отпустит.
Но время не стоит на месте, все может измениться в любую секунду, а игрок типа Вальверде идеально впишется в систему Клоппа.
Кого из этих игроков вы бы хотели видеть в «Ливерпуле»? Или «красным» все же стоит бороться за Беллингема?
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