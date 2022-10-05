«Некоторых нужно обнять, другим нужно дать пинок под зад»: Хендерсон о том, как «Ливерпуль» справляется с трудностями

«Ливерпуль» собрался и обыграл «Рейнджрес» 2:0.

«Это может быть сложно, если вы переживаете трудный период как игрок или команда», — сказал Джордан Хендерсон в интервью BT Sport, когда его спросили, как «Ливерпуль» справляется со своим спадом в начале сезона.

«Вы должны попытаться отключить социальные сети и весь шум вокруг. Вы должны оставаться сосредоточенными. Но это может быть трудно. Это нелегко. Это может навредить, люди ошибаются.

Это то, что я понял, когда стал старше. Некоторым людям нужно, чтобы их обняли за плечи, некоторых нужно время от времени пинать под зад, но это попытка найти баланс.

Когда мы на поле, это не личное, мы пытаемся кричать и диктовать что-то, чтобы помочь команде. Но вы также должны разговаривать, чтобы помочь друг другу. В целом мы должны быть очень довольны, это шаг в правильном направлении».

Победа над «Рейнджерс» со счетом 2:0 — это положительный знак и, надеюсь, начало возрождения «красных».

«Ливерпулю» нужна вся уверенность всебе, которую они могут получить: их следующая игра — против лидера Премьер-лиги «Арсенала».