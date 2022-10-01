Фирмино – лучший, Салах – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Брайтона»

В девятом туре АПЛ «Ливерпуль» принимал на «Энфилде» «Брайтон».

В первые двадцать минут встречи казалось, что команда Клоппа потерпит сокрушительное поражение. Уже к 18-й минуте гости вели со счетом 2:0, оба гола забил Троссард.

На 33-й минуте Фирмино забил с подачи Салаха, судья засчитал мяч после просмотра видеоповтора. В начале второго тайма Фирмино сделал дубль, в этом ему помог Диас. На 63-й минуте Уэбстер занес мяч в собственные ворота и, казалось, «Ливерпуль» заберет себе три очка, но снова вмешался Троссард. Леандро на 83-й минуте оформил хет-трик в ворота «красных», вырывая для «Брайтона» ничью.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Брайтона»

Футболисты основного состава:

Игроки замены:

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