«Саутгейт оскорбляет Трента, предпочитая ему Триппьера». Игроку «Ливерпуля» советуют уйти из сборной в случае непопадания в Катар

«Если бы я был на месте Трента, то ушел бы из сборной в том случае, если бы не попал на Чемпионат мира. Я бы ушел и ждал пока новый тренер возглавит команду и даст мне шанс», - заявил бывший игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор в разговоре с talkSport.

«В чем смысл уезжать на международный перерыв, если не играешь? Лучше остаться в клубе, отдохнуть, подготовиться к возобновлению матчей. Я считаю, что Саутгейт оскорбляет Трента, предпочитая ему Триппьера».

«Мне нравится Триппьер, но Трент однозначно сильнее. Уокер и Джеймс может быть лучше Трента, но точно не Триппьер. Так что Гарет Саутгейт должен понять, что шутки кончились».

«Я не удивлюсь, если Трент уйдет из сборной – я видел в прошлом футболистов, которые так делали, потому что им не давали шанса играть».

Напомним, что ходит много разговоров об отношении Гарета Саутгейта с игроком «Ливерпуля». Тренер сборной Англии принял решение не задействовать Трента Александра-Арнолда в матчах Лиги Наций против Италии и Германии – против немцев Трент даже в заявку не попал.