«Людям надо отвалить от него». Глен Джонсон встал на защиту Трента

С начала сезона защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд подвергается критике, но бывший игрок «красных» Глен Джонсон встал на его защиту.

«Лично я думаю, что людям надо отвалить от него. Трент установил планку очень высоко в последние годы, а сейчас в него тычут пальцем только за то, что он не показывает тот уровень, который мы привыкли от него видеть», - цитирует Джонсона ThisIsAnfield.

Главным обвинением в адрес Трента является то, что он уделяет атаке больше времени, чем обороне, но Джонсон не считает это проблемой.

«Мы все знаем, что он предпочитает идти вперед, а не сидеть в обороне, но в этом нет ничего плохого – у каждого игрока свои сильные стороны. Я думаю, что критики слишком строги к Тренту. Конечно, он не на пике формы, но за день он свой талант не растерял – он все еще игрок мирового класса».

«У каждого футболиста бывают взлеты и падения, Трент не меньше остальных хочет восстановить форму. Он еще молод, как только он вернет уверенность в себе, то я уверен, что он достигнет тех высот, что достигал в прошлом».