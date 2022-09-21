«Не получи травму, когда будешь бокал с пивом поднимать»: Тиаго поехал на Октоберфест, а фанаты «Ливерпуля» намекают

В Мюнхене проходит ежегодный фестиваль Октоберфест. Игроки «Баварии» традиционно принимают участие в праздновании, которое сопровождается литрами пива и тоннами жареных колбасок. Тиаго Алькантара защищал цвета немецкого Рекордмайстера долгое время и, видимо, сидя в дождливой Англии, начал скучать по баварским традициям.

Тиаго со своей женой Юлией прибыл в столицу Баварии, о чем тут же сообщил в своём Твиттере:

«Навсегда баварец. Мюнхенский Октоберфест».

Удивительно, но болельщики «Ливерпуля» не стали ревновать Тиаго к его бывшей команде. Фанаты «красных» не сомневаются в преданности Алькантары, но очень переживают за здоровье полузащитника. Болельщики боятся, что в праздничном переполохе Тиаго может получить повреждение и выбыть из строя, а в «Ливерпуле» и без этого напряженная ситуация с травмами.

Делимся самыми забавными комментариями фанатов:

«Пожалуйста, только не получи травму».

«…просто вернись без травм…»

«Прежде чем поднимать кружки с пивом, убедись, что достаточно размялся, чтобы не травмироваться».

«Не переборщи с «Эрдингером» (марка немецкого пива – прим. Sports.ru), дружище, еще одного матча без тебя в полузащите я не перенесу».

«Только сильно не увлекайся всякими «Пауланерами» (марка баварского пива – прим. Sports.ru), окей».

«Он решил пропустить несколько кружек пива, чтобы немного успокоиться. Клопп это точно одобрит. Он никогда не откажется от «Эрдингера».

«Надеюсь, у тебя на ногах есть какая-то защита. Эти ступеньки выглядят опасно».

Думается, Тиаго выполнит все рекомендации фанатов и мы скоро увидим его на футбольном поле!