Семь игроков «Ливерпуля», которые провели на поле больше всего времени в этом сезоне

В этом сезоне «Ливерпуль» принял участие в восьми матчах, включая игру за Суперкубок Англии.
Давайте посмотрим, кто из игроков «красных» провел на поле больше всего времени в новом сезоне:
Ван Дейк: 720 минут
Диас: 708 минут
Салах: 693 минуты
Александер-Арнолд: 647 минут
Алиссон: 630 минут
Фабиньо: 630 минут
Робертсон: 589 минут
Как считаете, оправдано ли эти футболисты получают столько игрового времени? Кто из «красных», по вашему мнению, должен выходить в старте регулярно?
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