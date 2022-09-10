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Семь игроков «Ливерпуля», которые провели на поле больше всего времени в этом сезоне

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В этом сезоне «Ливерпуль» принял участие в восьми матчах, включая игру за Суперкубок Англии. 

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии. Нуньес забил, Холанд промахнулся с нескольких метров - 30.07.2022 - Спорт Mail.ru

Давайте посмотрим, кто из игроков «красных» провел на поле больше всего времени в новом сезоне:

Ван Дейк: 720 минут

Диас: 708 минут

Салах: 693 минуты

Александер-Арнолд: 647 минут

Алиссон: 630 минут

Фабиньо: 630 минут

Робертсон: 589 минут

Как считаете, оправдано ли эти футболисты получают столько игрового времени? Кто из «красных», по вашему мнению, должен выходить в старте регулярно?

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