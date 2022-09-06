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Без Карвалью, Конате, Хендерсона и Кейта, зато с Жотой и Тиаго! Заявка «Ливерпуля» на матч с «Наполи»

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Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов. 

«Красные» встретятся с итальянской командой в Неаполе в среду в 22:00 МСК.

Хорошей новостью является то, что Тиаго Алькантара наконец-то вернулся после месячного перерыва из-за травмы! Также в состав возвращается Диогу Жота.

Конате, Хендерсон и Кейта по-прежнему травмированы. После игры с "Эвертоном" к ним присоединился Карвалью. 

Вратари: Алиссон, Адриан, Дэвис.

Защитники: Гомес, Ван Дейк, Цимикас, Робертсон, Матип, Филлипс, Александер-Арнольд.

Полузащитники: Фабиньо, Тиаго, Милнер, Эллиотт, Артур, Байсетич.

Нападающие: Фирмино, Салах, Жота, Диас, Нуньес.

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