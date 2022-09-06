Без Карвалью, Конате, Хендерсона и Кейта, зато с Жотой и Тиаго! Заявка «Ливерпуля» на матч с «Наполи»

«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов.
«Красные» встретятся с итальянской командой в Неаполе в среду в 22:00 МСК.
Хорошей новостью является то, что Тиаго Алькантара наконец-то вернулся после месячного перерыва из-за травмы! Также в состав возвращается Диогу Жота.
Конате, Хендерсон и Кейта по-прежнему травмированы. После игры с "Эвертоном" к ним присоединился Карвалью.
Вратари: Алиссон, Адриан, Дэвис.
Защитники: Гомес, Ван Дейк, Цимикас, Робертсон, Матип, Филлипс, Александер-Арнольд.
Полузащитники: Фабиньо, Тиаго, Милнер, Эллиотт, Артур, Байсетич.
Нападающие: Фирмино, Салах, Жота, Диас, Нуньес.
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