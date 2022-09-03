Салах – 4, Алиссон – 8: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Эвертона»

Мерсисайдское дерби закончилось нулевой ничьей.

«Ливерпуль» владел мячом большую часть времени, создавал момент за моментом, но так и не смог забить. Нуньес, Диас и Салах обстреляли все перекладины. На 69-й минуте встречи Коуди после передачи Мопе забил в пустые ворота, но гол был отменен из-за офсайда.

Игра выдалась насыщенной и динамичной, главным героем встречи стоит назвать Алиссона, голкипер сделал несколько блестящих сейвов.

«Красные» пытались вырвать победу на поле принципиального соперника, но, к сожалению, не смогли увезти с собой три очка.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Эвертона»

Алиссон – 8

Бразилец, безусловно, стал лучшим игроком «Ливерпуля», он несколько раз спасал ворота «красных», за матч Алиссон сделал четыре сейва.

Диас – 7,5

Колумбиец отлично смотрелся в финальной трети поля, он нанес мощный удар по воротам в первом тайме, но мяч попал в перекладину. Во втором тайме Диас исполнил несколько классных кроссов, которые Нуньес не смог удачно замкнуть.

Салах – 4

Не лучший матч в исполнении фараона. Салах был плох в завершении атак. В первом тайме Мо был едва заметен, во второй половине встречи он также редко доставлял неприятности сопернику. Самым заметным действием египтянина стал удар, который Пикфорд смог перенаправить в перекладину. Салаху не хватает остроты.

Другие игроки: Ван Дейк, Фирмино, Нуньес, Цимикас, Робертсон, Гомес – 6; Александер-Арнолд, Фабиньо, Карвалью – 5; Эллиотт – 4; Милнер, Матип, Жота провели на поле слишком мало времени, чтобы оценить их игру.

Как вам матч? Делитесь мыслями в комментах!