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Пять игроков «Ливерпуля» попали в команду года по версии PFA: показываем лучшие фото «красных» с их наградами

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Алиссон Алиссон
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Мохамед Салах Мохамед Салах
Фабиу Карвалью Фабиу Карвалью
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Пять игроков «Ливерпуля» попали в команду года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. В прошлом сезоне «красные» сыграли в финале Лиги чемпионов и заняли второе место в АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» всего на одно очко.

В команду года вошли Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Трент Александер-Арнолд, Тиаго Алькантара, Алиссон Беккер и бывший игрок «Ливерпуля» Садьо Мане.

Мане сейчас выступает за мюнхенскую «Баварию», но остальные футболисты получили свои долгожданные награды. Показываем лучшие фото «красных»: 

Фабиу Карвалью был награжден за прошлый сезон в составе «Фулхэма»:

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