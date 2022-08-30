Пять игроков «Ливерпуля» попали в команду года по версии PFA: показываем лучшие фото «красных» с их наградами

Пять игроков «Ливерпуля» попали в команду года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. В прошлом сезоне «красные» сыграли в финале Лиги чемпионов и заняли второе место в АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» всего на одно очко.

В команду года вошли Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Трент Александер-Арнолд, Тиаго Алькантара, Алиссон Беккер и бывший игрок «Ливерпуля» Садьо Мане.

Мане сейчас выступает за мюнхенскую «Баварию», но остальные футболисты получили свои долгожданные награды. Показываем лучшие фото «красных»:

Фабиу Карвалью был награжден за прошлый сезон в составе «Фулхэма»: