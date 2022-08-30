LFC 2020
Блог

«Свет в конце туннеля»: Клопп рассказал о травмированных игроках «Ливерпуля»

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы
Куивин Келлехер Куивин Келлехер
Кэлвин Рэмзи
Жоэль Матип Жоэль Матип
Кертис Джонс Кертис Джонс
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Диогу Жота Диогу Жота
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

В интервью пресс-службе «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как обстоит ситуация с травмированными футболистами «красных»:

Bournemouth scoreline a freak result - Klopp - video Dailymotion

«Я думаю, что Диогу Жота вернется к тренировкам в четверг, а Тиаго, думаю, чуть позже, посмотрим.  Кэлвин Рэмзи с каждым днем все ближе к возвращению, Куивина Келлехер я видел только что, он шел на обычную тренировку вратарей. Так что да, свет в конце туннеля определенно виднеется».

Матип и Джонс, кажется, уже окончательно восстановились, они оба мелькали на фотографиях, сделанных на тренировке «красных» в понедельник.

LFC 2020
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные