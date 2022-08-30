«Свет в конце туннеля»: Клопп рассказал о травмированных игроках «Ливерпуля»

В интервью пресс-службе «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как обстоит ситуация с травмированными футболистами «красных»:

«Я думаю, что Диогу Жота вернется к тренировкам в четверг, а Тиаго, думаю, чуть позже, посмотрим. Кэлвин Рэмзи с каждым днем все ближе к возвращению, Куивина Келлехер я видел только что, он шел на обычную тренировку вратарей. Так что да, свет в конце туннеля определенно виднеется».

Матип и Джонс, кажется, уже окончательно восстановились, они оба мелькали на фотографиях, сделанных на тренировке «красных» в понедельник.