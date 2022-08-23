«Самый раздражающий футболист планеты». Болельщики недовольны выходкой Бруну Фернандеша в матче между «МЮ» и «Ливерпулем»

«Ливерпуль» потерпел поражение в матче на «Олд Траффорд», но не за игроков команды Клоппа должно было быть стыдно.

После того, как Мо Салах забил на 81-й минуте встречи, сократив разрыв в счете, Бруну Фернандеш сделал все, чтобы потянуть время. Он держал мяч и не давал его игрокам «Ливерпуля», которые хотели ввести его в игру.

Когда Салах все-таки забрал мяч у Бруну, португалец не смог придумать ничего лучше, как претвориться, что египтянин ударил его по лицу, чтобы добиться удаления Салаха. Арбитр на это не купился.

Фернандеш ранее уже получил предупреждение и заслуживал желтой карточки в этом эпизоде за трату времени и симуляцию, но по каким-то причинам его не удалили с поля.

Болельщикам «Ливерпуля» такое поведение Бруну Фернандеша не могло понравиться. Они выразили свое отношение в Twitter.

«Бруну Ферандеш – один из самых раздражающих футболистов планеты».

«Бруну должен был получить вторую желтую карточку».

«Каким образом Бруну удалось избежать второй желтой карточки за этот фарс?! Я в замешательстве».

«Если бы Гранит Джака уже получил желтую карточку, как Бруно Фернандеш, его бы удалили за эту махинацию без сомнений».

«Бруну Фернандеш - дерьмовый артист. Он должен был получить вторую карточку. Почему арбитр ничего не делает?».