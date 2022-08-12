Легенда «Ливерпуля» Фил Томпсон сравнивает Нуньеса и Торреса, объясняя сходство

По словам легенды «Ливерпуля» Фила Томпсона, у Дарвина Нуньеса и Фернандо Торреса много общего.

«Я очень рад, что Дарвин в «Ливерпуле». Все говорили о том, как он был хорош в «Бенфике» против «красных», а теперь он с нами».

«Я вижу сходство между ним и Фернандо Торресом, когда Торрес только попал в «Ливерпуль». Он был голоден до побед, был полон страсти, хотел учиться, хотел прогрессировать, он прессинговал и был очень хорош в воздухе».

«Торрес очень хотел преуспеть в «Ливерпуле», и я вижу аналогичное желание у Дарвина».

В этом сравнении есть логика, Торрес штурмом взял АПЛ, забивал гол за голом, был очень быстрым и результативным в воздухе, он мог добивать из любой точки штрафной площади.

Нуньес забил за «красных» в первых двух матчах, у него есть голевое чутье. Если он сможет сравниться с Торресом, то команда от этого только выиграет.