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Тиаго выбыл на 6 недель, посмотрим, какие матчи он пропустит

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Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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По сообщениям журналиста Джеймса Пирса, Тиаго Алькантара пропустит до шести недель после того, как получил травму подколенного сухожилия в матче с «Фулхэмом».

Полузащитник продержался всего один тайм, после чего упал на газон, схватившись за бедро.

Вот перечень матчей, которые пропустит Тиаго в ближайшие несколько недель:

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас», 15 августа

«МЮ» - «Ливерпуль», 22 августа

«Ливерпуль» - «Бронмут» , 27 августа

«Ливерпуль» - «Ньюкасл», 31 августа

«Эвертон» - «Ливерпуль», 3 сентября

«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон», 10 сентября

Кроме того, в этот промежуток времени состоятся два матча группового этапа Лиги Чемпионов, но дата и соперник пока остаются неизвестными.

Ожидается, что Тиаго вернется к матчу с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», который запланирован на 18 сентября.

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