Как Клопп может решить проблему с травмой Тиаго? Есть вариант

Ничья 2:2 с «Фулхэмом» не ударила по Юргену Клоппу так сильно, как потеря Тbfо из-за очередной травмы.

Достаточно того, что два других полузащитника «Ливерпуля» все еще проводят время в лазарете — Наби Кейта постепенно восстанавливает форму, в то время как Кертис Джонс все еще находится в тяжелом состоянии из-за травмы, полученной на предсезонке.

Вот как Клопп может выстроить свой состав на игру против «Пэлас» во втором туре.

Ливерпуль: Алиссон; Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон; Хендерсон, Фабиньо, Эллиот; Салах, Нуньес, Диас