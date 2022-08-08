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Как Клопп может решить проблему с травмой Тиаго? Есть вариант

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Ничья 2:2 с «Фулхэмом» не ударила по Юргену Клоппу так сильно, как потеря Тbfо из-за очередной травмы.

Достаточно того, что два других полузащитника «Ливерпуля» все еще проводят время в лазарете — Наби Кейта постепенно восстанавливает форму, в то время как Кертис Джонс все еще находится в тяжелом состоянии из-за травмы, полученной на предсезонке.

Вот как Клопп может выстроить свой состав на игру против «Пэлас» во втором туре.

Ливерпуль: Алиссон; Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон; Хендерсон, Фабиньо, Эллиот; Салах, Нуньес, Диас

Простой ответ на эту проблему заключается в том, что Харви Эллиот может занять место в полузащите. Кто-то вроде Джеймса Милнера может войти в игру во втором тайме.

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