«Мы выглядели немного вялыми»: Хендерсон недоволен игрой «Ливерпуля» против «Фулхэма»

Пресс-служба «Ливерпуля» попросила прокомментировать Джордана Хендерсона ничью в матче «красных» против «Фулхэма»:

«Ничья разочаровывает, но, наверное, самое лучшее то, что мы не проиграли. В конце у нас было несколько шансов на победу, но я думаю, что мы можем выступать намного лучше, чем сегодня. Так что да, в целом я разочарован результатом и нашей игрой. Мы знали, что в матче против команды, которая только что вышла в Премьер-лигу, будет тяжело. Мы знали, что игра будет непростой, поэтому у нас нет никаких оправданий. Временами я чувствовал, что мы выглядели немного вялыми, мы играли не так, как обычно. В Премьер-лиге за такое наказывают. Единственный хороший аспект нашей иры заключается в том, что мы правильно реагировали на пропущенные мячи, особенно во втором тайме. Мы создали еще несколько моментов и могли их реализовать. Но я думаю, что ничья была справедливым результатом».

Игра «Ливерпуля» с «Фулхэмом» закончилась со счетом 2:2. «Красные» действительно провели не самый удачный матч, особенно плохо «Ливерпуль» выглядел в первом тайме встречи.

В следующем туре АПЛ «красные» примут в гостях «Кристал Пэлас». Команды встречались совсем недавно, во время предсезонки, тогда «Ливерпуль» сумел обыграть соперника со счетом 2:0.