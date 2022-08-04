7 важнейших игроков «Ливерпуля», которые отыграют больше 3000 минут в следующем сезоне

У «Ливерпуля» было относительно спокойное летнее трансферное окно по сравнению с их соперниками, при этом клуб провел очень вдумчивое точечное усиление, единственная проблемная зона ― полузащита.

Подопечные Юргена Клоппа уже завоевали первый титул в сезоне, обыграв «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. В следующем сезоне АПЛ эти команды, очевидно, будут доставлять друг другу проблемы на протяжении всего пути к чемпионству.

Давайте взглянем на основных футболистов «красных», которые в следующем сезоне могут провести на поле больше 3000 минут, что означает 33 матча по 90 минут.

Алиссон

Первый вратарь «Ливерпуля» выигрывает конкуренцию у всех голкиперов клуба, нет сомнений в том, что в грядущем сезоне он будет защищать ворота «красных» в большинстве матчей.

Ван Дейк

В прошлом сезоне голландец провел на поле в общей сложности 4620 минут, благодаря его вкладу защита «Ливерпуля» выглядит чрезвычайно надежной. Без стабильной игры Ван Дейка Алиссон нервничал бы гораздо чаще.

Робертсон

Один из самых трудолюбивых игроков, Эндрю, уступит несколько игровых минут очень способному дублеру Цимикасу, но все равно будет выступать часто.

Трент

Александр-Арнолд жизненно важен для успеха «Ливерпуля». Он занял третье место по количеству минут, сыгранных «красными» в прошлом сезоне. Возможно, в этом розыгрыше Трент как минимум сравнится со своим прошлогодним показателем в 4234 минуты.

Фабиньо

Бразилец ― ключевой игрок полузащиты, если он выпадет из игры, у «красных» могут возникнуть серьезные проблемы.

Хендерсон

Капитану недавно исполнилось 32 года, однако он находится в отличной физической форме. Его лидерские способности и опыт — это незаменимые качества, поэтому Клопп, вероятно, захочет, чтобы Джордан провел на поле максимальное количество времени.

Салах

Египтянин, пожалуй, главная звезда современного «Ливерпуля». В прошлом сезоне Салах отстал от Трента по общему количеству сыгранных минут, однако, несомненно, в грядущем сезоне он будет одним из важнейших игроков атаки, даже после перехода Дарвина Нуньеса.

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