Каррагер назвал две причины, по которым «Ливерпуль» может обойти «Сити» в чемпионской гонке

Каррагер заглянул в гости на YouTube-канал Overlap, где Джейми поделился своими мыслями о чемпионской гонке в АПЛ:

«Две вещи, смотрите, «Манчестер Сити» — фаворит, думаю, большинство со мной согласны. При этом я считаю, что есть пара моментов, за которые «Ливерпуль» может зацепиться. В прошлых сезонах, когда Ван Дейк вылетал из-за травм, команда реально теряла очки. Во второй половине прошлого сезона Вирджил и Алиссон набрали отличную форму и были на высоте. Если игроки не будут получать травмы и будут выступать с самого старта сезона на своем лучшем уровне, клуб может набрать больше 90 очков. Другая вещь касается чемпионата мира. Посмотрите на звезд «Ливерпуля». Честно говоря, я не знаю точно, что там у «Сити», может быть, у них схожая картина, но у «Ливерпуля» несколько важных игроков не поедут на чемпионат мира в середине сезона, например, Луис Диас и Мо Салах. Мне кажется, фактор чемпионата мира может сделать разницу во второй половине сезона».

В этом сезоне несколько игроков «Ливерпуля» уже получили травмы, однако серьезных повреждений нет, все футболисты скоро вернутся в строй.

Что касается фактора чемпионата мира, то по-настоящему мы узнаем о влиянии зимнего Мундиаля на внутренние чемпионаты только во второй половине сезона.