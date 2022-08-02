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У «Ливерпуля» в лазарете 10 игроков, рассказываем о каждом

Алиссон Алиссон
Кертис Джонс Кертис Джонс
Ибраима Конате Ибраима Конате
Наби Кейта Наби Кейта
Куивин Келлехер Куивин Келлехер
Диогу Жота Диогу Жота
Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
Кэлвин Рэмзи
Константинос Цимикас Константинос Цимикас
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В субботу «Ливерпуль» проведет свой первый матч в новом сезоне АПЛ. «Красные» заглянут в гости к «Фулхэму». Однако долгожданный старт сезона омрачает переполненный лазарет «Ливерпуля»: у «красных» сразу десять выбывших игроков.

Рассказываем о каждом.

Наби Кейта 

Полузащитник должен был сыграть против «Страсбура», но заболел. Юрген Клопп исключил его появление в матче с «Фулхэмом».

Кертис Джонс 

Получил травму перед игрой со «Страсбуром». О его готовности к игре с «Фулхэмом» станет известно чуть позже.

Ибраима Конате 

Также пострадал в матче против французов. Клопп сказал, что его травма не вызывает особого беспокойства у врачей, однако пока неясно, сыграет ли он против «Фулхэма».

Алиссон 

Алиссон пропустит до шести недель - ФК Ливерпуль | Сайт русскоязычных болельщиков

Юрген Клопп ожидает, что Алиссон все же успеет восстановиться к первому матчу АПЛ в сезоне.

Куивин Келлехер 

Ирландец пропустил предсезонку из-за проблем с пахом, он должен вернуться в строй к середине августа.

Алекс Окслейд-Чемберлен  

Англичанин получил травму подколенного сухожилия и выбыл на несколько недель. Или месяцев.

Диогу Жота 

У нападающего случился рецидив травмы подколенного сухожилия еще перед началом сезона. По словам игрока, ему потребуется «еще несколько недель», чтобы окончательно восстановиться.

Константинос Цимикас 

Травмировал колено в Австрии, дата его возвращения в строй неизвестна, но повреждение, похоже, не особо серьезное.

Кэлвин Рэмзи 

Новый правый защитник лечит травму, которая была выявлена еще во время первого медицинского осмотра. «Ливерпуль» не хочет торопить его с восстановлением.

Кейд Гордон

С момента своего перехода в первую команду 17-летний юноша боролся с травмами. Сроки его восстановления не называются.

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