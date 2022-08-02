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Салах-2025, Алиссон-2027 и другие: как «Ливерпуль» обеспечил себе стабильный состав на годы вперед

Алиссон Алиссон
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Джо Гомес Джо Гомес
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Диогу Жота Диогу Жота
Мохамед Салах Мохамед Салах
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Сегодня Диогу Жота продлил контракт с «Ливерпулем», теперь португалец останется в клубе до 2027 года.

Этим летом «красные» также продлили соглашения с Джо Гомесом и главной звездой клуба – Мо Салахом.

Не будем забывать о том, что прошлым летом «Ливерпуль» поработал над продлением контрактов нескольких важных для клуба игроков, теперь их будущее на годы вперед связано с «красными». 

С 2018 года «Ливерпуль» завоевал множество трофеев, большинство игроков золотого состава не только остались в команде, но и заключили с клубом долгосрочные соглашения.

Взгляните на даты истечения контрактов ключевых игроков «Ливерпуля»:   

Мохамед Салах – июнь 2025 г.

Вирджил ван Дейк – июнь 2025 г.

Трент Александер-Арнолд – июнь 2025 г.

Джордан Хендерсон – июнь 2025 г.

Эндрю Робертсон – июнь 2026 г.

Фабиньо – июнь 2026 г.

Луис Диас – июнь 2027 г.

Алиссон – июнь 2027 г.

Джо Гомес – июнь 2027 г.

Диогу Жота – июнь 2027 г.

Очевидно, летом 2025 года «красным» нужно будет задуматься над постепенным обновлением команды, но до тех пор большая часть основных игроков останется в клубе и они вполне способны завоевать парочку трофеев. 

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Юных звезд клуба – Диаса, Трента, Нуньеса и других – скорее всего, ждет как минимум еще одно продление контракта. Этим футболистам нет 25 лет, так что их расцвет еще впереди. Молодежь в лице Конате, Эллиотта и Карвалью тоже обзавелась долгосрочными соглашениями. 

И последнее, но не по важности, Юрген Клопп останется в клубе как минимум до 2026 года.

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