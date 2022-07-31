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Деклан Райс назвал Тиаго одним из самых сильных своих соперников

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Игрок «Вест Хэма» Деклан Райс ― большой поклонник Тиаго Алькантары, англичанин назвал футболиста «Ливерпуля» одним из самых сильных полузащитников, против которых он играл:

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«Есть так много хороших полузащитников, я даже не могу выбрать одного, — сказал Деклан YouTube-каналу Tubes & Ange Golf Life. — Де Брюйне совершенно особенный: его игровое мышление, позиция, которую он выбирает, вводит соперников в ступор. Такая же история с Давидом Сильвой. Выделю Азара. Когда он был в «Челси», я тогда только начинал, но он был таким быстрым, таким проворным. Когда я играл против «Ливерпуля» в прошлом сезоне, Тиаго был таким вкрадчивым. Он играет в своем собственном темпе, он очень хорош».

Согласны с мнением Райса? Кто, по вашему мнению, является лучшим полузащитником АПЛ?

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