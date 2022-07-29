У «Ливерпуля» травмированы оба вратаря. Кто сыграет с «Сити» вместо Алиссона и Келлехера?

Матч с «Сити» уже в субботу.

По данным Irish Independent, второй вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер все же пропустит субботний матч Community Shield против «Манчестер Сити».

Ирландец до сих пор травмирован и пропустил все предсезонные матчи «Ливерпуля» из-за травмы живота.

Номер один «красных» Алиссон Беккер также страдал от проблем с животом во время предсезонки и пропустил последние три игры команды Юргена Клоппа. Несмотря на то, что бразилец вернулся к полноценным тренировкам на этой неделе, он также не сможет сыграть на стадионе «Кинг Пауэр».

Эта травма Алиссона открыла бы Келлехеру возможность сыграть в основе в большом матче, но сейчас это кажется маловероятным.

Клопп теперь столкнулся с проблемой вратаря и, вероятно, будет вынужден полагаться на 35-летнего Адриана, который сыграл всего один матч в прошлом сезоне. Испанец играл в предсезонке и произвел как всегда отличное впечатление, но отсутствие практики в прошлом сезоне вызывает опасения.