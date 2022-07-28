«Уверен на 100%». Легенде «Ливерпуля» прочат карьеру тренера

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент считает, что Джордан Хендерсон должен продолжить футбольную карьеру после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Хендерсон провел 449 матчей за «красных» и останется легендой для многих болельщиков клуба. 32-летний англичанин вот уже 11 лет представляет «Ливерпуль» и пока не собирается завершать карьеру, но ничто не длится вечно.

Даррен Бент уверен, что Хендо не откажется от футбола, даже завершив карьеру, о чем рассказал talkSPORT.

«Я уверен на 100%, что он останется в футболе. Не могу себе представить, чтобы Хендо завершил карьеру и пошел играть в гольф. Он захочет делать что-то, он может стать тренером».

Если все будет так, как сказал Бент, то Хендо пойдет по стопам бывшего капитана «Ливерпуля», а ныне тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда. Завершив карьеру в 2016 году, Джеррард возглавил «Рейнджерс» и помог клубу выиграть 55титул чемпиона Шотландии. Такой успех открыл Стивену дорогу в АПЛ.