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«Уверен на 100%». Легенде «Ливерпуля» прочат карьеру тренера

Даррен Бент Даррен Бент
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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент считает, что Джордан Хендерсон должен продолжить футбольную карьеру после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Хендерсон провел 449 матчей за «красных» и останется легендой для многих болельщиков клуба. 32-летний англичанин вот уже 11 лет представляет «Ливерпуль» и пока не собирается завершать карьеру, но ничто не длится вечно.

Даррен Бент уверен, что Хендо не откажется от футбола, даже завершив карьеру, о чем рассказал  talkSPORT.

«Я уверен на 100%, что он останется в футболе. Не могу себе представить, чтобы Хендо завершил карьеру и пошел играть в гольф. Он захочет делать что-то, он может стать тренером».

Если все будет так, как сказал Бент, то Хендо пойдет по стопам бывшего капитана «Ливерпуля», а ныне тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда. Завершив карьеру в 2016 году, Джеррард возглавил «Рейнджерс» и помог клубу выиграть 55титул чемпиона Шотландии. Такой успех открыл Стивену дорогу в АПЛ.

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