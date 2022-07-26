«Он скоро вернется». Юрген Клопп обнадеживает болельщиков перед матчем за Суперкубок Англии

Юрген Клопп подтвердил, что и Алиссон и Диогу Жота не смогут сыграть в предстоящем матче с «Зальцбургом».

Алиссон отсутствует с тех пор, как «Ливерпуль» потерпел поражение от «МЮ» (0-4) в Бангкоке, но по заверениям Клоппа, голкипер скоро вернется в строй. Бразилец очень нужен «красным» в матче за Суперкубок Англии с «МанСити», который запланирован на 30 июля.

Напомним, что Алиссон страдает от проблемы с брюшной полостью, а у Диогу Жоты случился рецидив травмы подколенного сухожилия, которую он получил в сборной Португалии этим летом.

«Диогу не с нами, поэтому он, конечно, не сыграет. А если говорить о тех, кто сейчас с командой, то Алиссон близок к возвращению. Он точно не выйдет против «Зальцбурга», но потом посмотрим. Он скоро вернется».

Диогу Жота забил 21 гол в 55 матчах за «Ливерпуль» в прошлом сезоне, а Алиссон сохранил ворота сухими 27 раз в 53 матчах.