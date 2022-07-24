«Я стараюсь помочь ему, чем могу»: Тиаго о Нуньесе

В интервью пресс-службе «Ливерпуля» Тиаго Алькантара рассказал о своей роли в адаптации Дарвина Нуньеса:

«Всегда хочется, чтобы новый игрок был счастлив в команде, счастлив и уверен в себе. Думаю, Дарвин перевернул ход своей адаптации в клубе покером. Это важно для него и важно для нас. Когда-то мы сами были молодыми и неопытными, в тот момент нам помогали адаптироваться старшие товарищи. Я использую полученный опыт, чтобы помочь молодым игрокам, которые приходят в клуб. Что касается Дарвина, я стараюсь помочь ему преодолеть языковой барьер и сделать его полноправной частью нашей команды».

Неделю назад «Ливерпуль» играл с «Кристал Пэлас», когда футболисты готовились выйти на второй тайм матча Тиаго помог Нуньесу разобраться в тактике Клоппа. Видео этого момента стало вирусным:

Судя по всему, в команде царит дружеская атмосфера. Это радует!