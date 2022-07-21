Украинский нападающий обвинил Джеррарда и Каррагера в своем провале в «Ливерпуле». Он просто не понимал, что они говорят

Андрей Воронин так и не смог показать себя в «Ливерпуле». Украинский нападающий связывает свой провал в клубе со Стивеном Джеррардом, Джейми Каррагером и их скаузерским акцентом.

Воронин был игроком «Ливерпуля» с 2007 по 2010 год. Андрей перешел в команду бесплатно из леверкузенского «Байера». Но на «Энфилде» у него не сложилось, форвард провел всего 27 матчей в АПЛ, забив лишь пять голов.

Во время своего пребывания в «Ливерпуле» Воронин был в аренде у берлинской «Герты», а затем футболиста продали московскому «Динамо».

Украинец рассказал, что одной из причин его неудач в «Ливерпуле» стал скауз ― диалект, распространенный на территории графства Мерсисайд. Дело в том, что Джеррард и Каррагер часто общались со скаузерским акцентом, а Воронин просто не понимал, что говорят его товарищи по команде.

В беседе с изданием GOAL Андрей вспомнил об английском периоде своей карьеры: «Скауз. Я почти ничего не понимал, да и английский у меня был плохой. Когда Каррагер и Джеррард разговаривали, я просил их повторять сказанное по-английски. Ливерпуль в целом не подходил мне как город, хотя у него богатая история, например, «Битлз». Мой отец — большой поклонник этой группы. Когда я сказал ему, что подписал контракт с «Ливерпулем», он расплакался. Но я также не смог привыкнуть к погоде и справиться с игровым ритмом без зимнего перерыва. Я просто путешествовал и играл, это было очень утомительно».