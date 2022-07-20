🎥 Лучшие моменты выступлений Алиссона в потрясающем сезоне 2021/22

Алиссон Бекер получил свою вторую Золотую перчатку АПЛ за фантастический сезон 2021/22, в котором вратарь записал на свой счет 21 сухой матч. Награду Алиссон разделил с голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном.

Алиссон попал в команду года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. В прошедшем сезоне вратарь стал лучшим среди голкиперов пяти лучших лиг Европы по отраженным ударам после выхода один на один.

В сезоне 2021/22 Алиссон пропустил всего 24 гола, а это значит, что вратарь отразил 75% ударов.

Алиссон играет за «Ливерпуль» уже четыре года, самое время освежить в памяти потрясающий прошедший сезон в исполнение бразильского голкипера.