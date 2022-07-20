613 млн евро: как выглядит состав «Ливерпуля» из самых дорогих игроков команды

Этим летом «Ливерпуль» подписал Дарвина Нуньеса, Фабио Карвалью и Кэлвина Рэмзи. Однако, согласно информации Transfermarkt, только уругвайский нападающий входит в самый дорогой состав «красных».

Взгляните, как будет выглядеть состав «Ливерпуля» из самых дорогих футболистов на своих позициях в команде:

11 самых дорогих футболистов клуба: Алиссон; Александер-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон; Кейта, Фабиньо, Джонс; Салах, Нуньес, Диас.

Рыночная стоимость футболиста зависит от некоторых факторов, среди которых возраст игрока, продолжительность его контракта и позиция.

Потому в «золотой» состав попал Кертис Джонс. Он моложе Хендерсона и Тиаго – игроков, которые на голову опережают его по качеству, плюс у Кертиса осталось целых три года по контракту.