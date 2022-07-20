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613 млн евро: как выглядит состав «Ливерпуля» из самых дорогих игроков команды

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Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Ибраима Конате Ибраима Конате
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Мохамед Салах Мохамед Салах
Кертис Джонс Кертис Джонс
Луис Диас Луис Диас
Наби Кейта Наби Кейта
Фабиньо Фабиньо
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Алиссон Алиссон
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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Этим летом «Ливерпуль» подписал Дарвина Нуньеса, Фабио Карвалью и Кэлвина Рэмзи. Однако, согласно информации Transfermarkt, только уругвайский нападающий входит в самый дорогой состав «красных».

Взгляните, как будет выглядеть состав «Ливерпуля» из самых дорогих футболистов на своих позициях в команде: 

11 самых дорогих футболистов клуба: Алиссон; Александер-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон; Кейта, Фабиньо, Джонс; Салах, Нуньес, Диас.

Рыночная стоимость футболиста зависит от некоторых факторов, среди которых возраст игрока, продолжительность его контракта и позиция.

Потому в «золотой» состав попал Кертис Джонс. Он моложе Хендерсона и Тиаго – игроков, которые на голову опережают его по качеству, плюс у Кертиса осталось целых три года по контракту.

 

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