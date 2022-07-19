«Ливерпуль» готовится к «Зальцбургу»: Гомес вернулся, Алиссон все еще восстанавливается от травмы

Подготовка к новому сезону в самом разгаре.

«Ливерпуль» уже провел два предсезонных товарищеских матча, проиграв «Манчестер Юнайтед со счетом 0:4, а затем обыграв «Кристал Пэлас» 2:0.

Следующая игра запланирована против "РБ Зальцбург", игра должна начаться завтра в 19:00 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» продолжают предсезонные тренировки под чутким оком Юргена Клоппа.

Джо Гомес снова был замечен на тренировке после того, как пропустил пару последних сессий из-за легкой травмы

Капитан Хендерсон и Луис Диас в прекрасном настроении

Ожидается, что воротах снова сыграет Адриан, так как Алиссон и Келлехер восстанавливаются от мелких поверждений.