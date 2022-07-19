4 года назад в этот день «Ливерпуль» подписал Алиссона. Это один из лучших трансферов эпохи Клоппа

Цифры бразильца на «Энфилде» впечатляют.

19 июля 2018 года «Ливерпуль» официально подтвердил подписание контракта с Алиссоном Беккером за 66,8 миллиона фунтов стерлингов, что сделало его самым вратарем за всю историю футбола.

Четыре года спустя справедливо сказать, что «Ливерпуль» окупил каждый заплаченный фунт, поскольку влияние вратаря на клуб было огромным.

Давайте посмотрим на его карьеру в составе «красных»:

Статистика

183 матча

145 пропущенных мячей

86 сухих матчей

2 передачи

1 легендарный гол

Титулы

Премьер-лига 2019/20

Лига Чемпионов 2019

Клубный чемпионат мира по футболу 2019

Суперкубок УЕФА 2019

Кубок Лиги 2022

Кубок Англии 2022

Индивидуальные награды

Лучший вратарь ФИФА: 2019

Яшин Трофи: 2019

Лучший вратарь мира по версии IFFHS: 2019

Лучший вратарь сезона Лиги чемпионов УЕФА: 2018–19.

Золотая перчатка Премьер-лиги: 2018–19, 2021–22

FIFA FIFPro World11: 2019, 2020

Команда года по версии УЕФА: 2019

Команда года по версии ПФА: 2021-22

Контракт Алиссона с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года — «красным», безусловно, очень повезло, но стоит отметить и тех, кто принимал решение о таком дорогостоящем трансфере.