«Крутые парни😎»: фото со свадьбы Энди Робертсона стало вирусным

Банда «Ливерпуля» воспользовалась поводом надеть костюмы.

Джордан Хендерсон поделился фотографией нескольких хорошо одетых мужчин из Ливерпуля в сопровождении Адама Лалланы (ранее выступал за «красных») — на каком-то особом мероприятии.

Ранее менеджер сборной Шотландии Стив Кларк сообщил, что Энди Робертсон женится после сборов национальной сборной.

Поскольку он единственный, кто на фотографии с петличкой, похоже, что фотография была сделана на упомянутой свадьбе, где присутствовали его нынешние и бывшие партнеры по команде.

Можно с уверенностью сказать, что фанаты заценили стильные костюмы игроков, которых они обычно видят только в спортивной форме, и фотография стала вирусной в социальных сетях.