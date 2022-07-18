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«Крутые парни😎»: фото со свадьбы Энди Робертсона стало вирусным

Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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Футбол Футбол

Банда «Ливерпуля» воспользовалась поводом надеть костюмы.

Джордан Хендерсон поделился фотографией нескольких хорошо одетых мужчин из Ливерпуля в сопровождении Адама Лалланы (ранее выступал за «красных») — на каком-то особом мероприятии.

Ранее менеджер сборной Шотландии Стив Кларк сообщил, что Энди Робертсон женится после сборов национальной сборной.

Поскольку он единственный, кто на фотографии с петличкой, похоже, что фотография была сделана на упомянутой свадьбе, где присутствовали его нынешние и бывшие партнеры по команде.

Можно с уверенностью сказать, что фанаты заценили стильные костюмы игроков, которых они обычно видят только в спортивной форме, и фотография стала вирусной в социальных сетях.

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