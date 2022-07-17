У «Ливерпуля» куча травмированных игроков: какая позиция будет самой слабой в игре с «Сити»?

30 июля «Ливерпуль» поборется с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

Всем известно, что у «красных» есть некоторые проблемы с глубиной полузащиты. Кроме того, команды страдает из-за травм. Окслейд-Чемберлен Жота и Гомес выбыли на неопределенный срок. Однако это не самая большая неприятность для команды Юргена Клоппа, ведь немцу есть, кем заменить травмированных игроков на матч с «Сити».

Вы удивитесь, но на данный момент самое слабое звено в игре «Ливерпуля» – это вратарская позиция. Алиссон получил повреждение во время тура по Азии, а Келлехер уже дважды не попал в заявку на товарищеские матчи.

Неизвестно, когда голкиперы вернутся в строй. Есть шанс, что хотя бы один из них сможет принять участие в матче против команды Пепа.

Но если Клопп решит не рисковать и даст Алиссону и Келлехеру долечиться, отдуваться придется Адриану Кастильо или 18-летнему Харви Дэвису.

Учитывая всех травмированных игроков, глубина состава «красных» на матч с «Сити» будет выглядеть так: