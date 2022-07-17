📸Тиаго разъясняет Нуньесу тактику Клоппа

Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль», но еще не до конца влился в командную игру.

Когда футболисты готовились выйти на второй тайм матча с «Кристал Пэлас», игроки «Ливерпуля» слушали установку Юргена Клоппа.

Тренер особо подчеркнул, что обратился к Дарвину как к человеку, который еще не до конца понял тактический стиль «красных».

Однако во время разговора Клопп в основном смотрел на Тиаго Алькантару, который стоял рядом с Нуньесом.

Вскоре стало ясно, почему. Оказалось, что Тиаго позже объяснил Нуньесу, чего Клопп хочет от него.

Очевидно, Нуньесу еще предстоит овладеть английским языком так же хорошо, как игровым стилем «Ливерпуля». Очень радует, что у Дарвина не будет недостатка в поддержке со стороны игроков и персонала клуба.