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Хендерсон забивает и приносит команде трофей: 8 лучших фотографий с матча против «Кристал Пэлас»

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Во второй и последней игре своего предсезонного тура по Азии «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 и завоевал трофей Standard Chartered Singapore Trophy.

Вот несколько фотографий с прошедшего матча в Сингапуре.

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