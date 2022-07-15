Хендерсон забивает и приносит команде трофей: 8 лучших фотографий с матча против «Кристал Пэлас»

Во второй и последней игре своего предсезонного тура по Азии «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 и завоевал трофей Standard Chartered Singapore Trophy.
Вот несколько фотографий с прошедшего матча в Сингапуре.
Юрген Клопп приветствует Патрика Виейру.
Болельщики «Ливерпуля» заполонили стадион
Хендерсон открывает счет
Капитан благодарит Эллиотта за голевую
У Фирмино почти получилось забить, не хватило точности
Салах сумел отличиться, египтянин пребывал в хорошем настроении
У Карвалью был шанс забить, но его удар отразил вратарь
«Ливерпуль» забирает трофей
Комментарии