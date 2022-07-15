Хендерсон забивает и приносит команде трофей: 8 лучших фотографий с матча против «Кристал Пэлас»

Во второй и последней игре своего предсезонного тура по Азии «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 и завоевал трофей Standard Chartered Singapore Trophy.

Вот несколько фотографий с прошедшего матча в Сингапуре.

Юрген Клопп приветствует Патрика Виейру.

Болельщики «Ливерпуля» заполонили стадион

Хендерсон открывает счет

Капитан благодарит Эллиотта за голевую

У Фирмино почти получилось забить, не хватило точности

Салах сумел отличиться, египтянин пребывал в хорошем настроении

У Карвалью был шанс забить, но его удар отразил вратарь

«Ливерпуль» забирает трофей