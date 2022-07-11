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Голкипер «Эвертона» был в шаге от перехода в «Ливерпуль»

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Симон Миньоле Симон Миньоле
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Асмир Бегович в прошлом году перешел в «Эвертон» из «Борнмута». Но оказывается, в 2013 году его карьера могла повернуть в сторону другого ливерпульского клуба.

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«Для меня главным вариантом был "Ливерпул", в то время они выбирали между мной и Миньоле, – сказал голкипер в интервью Talksport. – У меня все еще был контракт со "Сток Сити" на три или четыре года, поэтому клуб хотел слишком много денег, а у Миньоле оставался всего один год, он был хорошим вариантом для "Ливерпуля", но я был в шаге от перехода».

Миньоле провел пять сезонов в «Ливерпуле», он был основным вратарем в первые три года, в оставшееся время бельгиец был дублером сначала Кариуса, а затем Алиссона.

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