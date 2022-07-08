Хендерсон получил Орден Британской империи

Джордан Хендерсон был награжден Орденом Британской империи в Букингемском дворце. Столь почетную награду капитан «красных» получил лично от принца Уильяма.

Орден Британской империи ― рыцарский орден, который был учрежден еще в 1917 году. Орден состоит из пяти классов, Хендерсон получил награду класса MBE, что делает футболиста кавалером Ордена Британской империи.

Хоть до звания рыцаря Хендерсону еще далеко, британское правительство справедливо оценило его исключительный футбольный талант, а также помощь в сборе пожертвований для благотворительной организации во время пандемии коронавирусной инфекции.