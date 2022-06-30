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Видео дня: болельщик «Ливерпуля» заставил фанов «Эвертона» поднять тост за Клоппа на его свадьбе

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Фанат «Ливерпуля» Стюарт Милн недавно женился, и некоторые из его близких друзей на свадьбе были болельщиками «Эвертона».

Во время своего свадебного тоста Стюарт посвятил речь человеку, который его вдохновил – этим человеком оказался Юрген Клопп!

Реакция гостей была веселой:

Видео стало вирусным в твиттере, собрав более 1500 репостов и более 11000 лайков.

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