Видео дня: болельщик «Ливерпуля» заставил фанов «Эвертона» поднять тост за Клоппа на его свадьбе

Фанат «Ливерпуля» Стюарт Милн недавно женился, и некоторые из его близких друзей на свадьбе были болельщиками «Эвертона».
Во время своего свадебного тоста Стюарт посвятил речь человеку, который его вдохновил – этим человеком оказался Юрген Клопп!
Реакция гостей была веселой:
Only me getting a bunch of Evertonians to toast to Jurgen Klopp… 🤣🤣🤣@LFC #LFC pic.twitter.com/1GQTuSeaHn— Stewart Milne (@Milnie8) June 27, 2022
Видео стало вирусным в твиттере, собрав более 1500 репостов и более 11000 лайков.
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