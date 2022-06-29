Тиаго Алькантара подарил нам самый подлый и одновременно прекрасный эластико в истории

Все мы знаем, что Тиаго Алькантара — один из самых блестящих распасовщиков в мировом футболе, но он также бесспорный король эластико.

Утверждалось, что современному футболу не хватает шоуменов. За такими игроками вы бы с удовольствием наблюдали и подражали бы им на игровой площадке в школе.

Большинство команд в настоящее время очень строги и хотят добиться полного игрового контроля, жертвуя яркостью и креативностью действий отдельных игроков ради эффективности.

Тиаго явно так и не усвоил этот урок, однажды, еще играя за мюнхенскую «Баварию», он исполнил кое-что совершенно особенное.

«Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию» на «Альянц Арене» в ответном матче полуфинала Кубка Германии в апреле 2015 года, тогда борьба была крайне суровой. Это неудивительно, ведь в то время командами руководили Гвардиола и Клопп!

В одном из эпизодов Хуан Бернат отдал мяч Тиаго, а Якуб Блашчиковски решил прессинговать испанца. Это была ошибка, о которой он вскоре пожалел.

Тиаго проскочил мимо Блашчиковского, дразня его мячом, Эрик Дурм попытался вмешаться. Прежде чем он смог поднять ногу, чтобы сделать подкат, Тиаго уже вновь завладел мячом.

Есть причина, по которой видео этого эпизода было просмотрено более шести миллионов раз на официальной странице «Баварии» в Twitter. Честно говоря, мы сами сломали на нем кнопку повтора.

Поклонники отреагировали на видео, и спустя семь лет они все еще в восторге.

Один сказал: «Это игра, из-за которой я влюбился в Тиаго».

Другой написал в Твиттере: «Настоящий мастер на все руки».

В то время как третий прокомментировал: «Я бы повредил себе все, что только можно, пытаясь повторить это. Неужели, люди действительно пытаются назвать этого парня средним игроком».

Волшебство Алькантары не помогло «Баварии», Дортмунд выиграл по пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Через пять лет Тиаго и Клопп будут работать вместе в «Ливерпуле».

За семь лет в Германии Алькантара выиграл семь титулов Бундеслиги и Лигу чемпионов, прежде чем переехал в Ливерпуль в 2020 году.

Он боролся с травмой в Мерсисайде, но всегда оставался ключевым игроком команды. 31-летний футболист помог «красным» завоевать Кубок лиги и Кубок Англии в прошлом сезоне.

Надеемся, что Тиаго порадует зрителей на «Энфилде» своими практически магическими способностями игры с мячом!