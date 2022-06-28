«Я ищу Хендо глазами во время матчей». Алиссон объяснил значение капитана для команды

Джордан Хендерсон провел 11 лет в «Ливерпуле», он является капитаном команды с 2015 года. Но все равно, есть те, кто критикуют его игру, в то время как одноклубники Хендо ценят его очень высоко.

В последнем документальном фильме о Хендерсоне, выпущенном «Ливерпулем», Алиссона попросили объяснить значение капитана для команды.

«Поскольку наша команда любит играть от обороны, нам нужны игроки в полузащите, всегда предлагающие варианты».

«Хендо – это тот парень, которой всегда готов предоставить вариант развития игры, даже если у него за спиной игрок противника, он что-то придумает».

«Я полностью доверяю ему, передавая мяч. А потом он может делать все, что хочет».

За 448 матчей за «Ливерпуль» Хендо забил 33 гола и сделал 58 результативных передач. Надеемся, что он продолжит вести команду за собой к успеху.