«Его никогда не ценили, как Ван Дейка или Салаха». Тревор Синклэйр обвиняет «Ливерпуль» в потере Мане

Тревор Синклэйр обвинил «Ливерпуль» в потере Садьо Мане. Бывший футболист считает, что сенегальца недостаточно ценили в английском клубе и вынудили уйти в «Баварию».

«Трансфер Садьо Мане всеми совершен, он покинул «Ливерпуль», как легенда клуба. Но я продолжаю слышать, как некоторые фанаты и бывшие игроки удивляются: «Почему он ушел?».

«Давайте я вам объясню, в чем причина. Во-первых, я не считаю, что Садьо когда-либо ценили в клубе, как Ван Дейка или Мо Салаха. Во-вторых, тот факт, что «Ливерпуль» дотянул до последнего года его контракта тоже говорит об отношении к Садьо со стороны клуба. Ну и наконец, я думаю, Юрген Клопп потерял Мане, когда принизил Кубок Африки, на что тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе ответил ему: «Ты был вторым, пока африканские футболисты не начали играть в твоей команде».

«Мане – принципиальный человек, вы видели, что он строит больницы и школы, помогает улучшать жизнь в своем родном городе в Сенегале, поэтому я думаю, что Садьо решил уйти из клуба. И он выбрал правильное время для этого – он уходит, как легенда «Ливерпуля», я не думаю, что после всего он мог остаться».

Мане перешел в «Баварию» за 35 млн фунтов. Форвард подписал 3-летний контракт с чемпионами Бундеслиги.