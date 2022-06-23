«Он продолжает развиваться». Диего Форлан объясняет, что Дарвин может дать «Ливерпулю»

Легендарный Диего Форлан уверен, что его соотечественник Дарвин Нуньес привнесет голы в команду Юргена Клоппа.

Но бывший игрок «МЮ», «Интера» и «Атлетико» предупреждает болельщиков «Ливерпуля», что Нуньес еще не до конца сформировался, и ему есть над чем работать в техническом плане.

«Что Дарвин даст «Ливерпулю»? Очевидно, что он еще молодой футболист, он продолжает развиваться. Он обладает отличным набором качеств, он много забивал в «Бенфике». Я думаю, что Дарвин, вне всяких сомнений, добавит команде голов. А со временем, он подрастет и в техническом плане. Он лучше будет понимать, на что способен, продолжит набираться опыта», - сказал Диего Форлан в интервью 90min ES.

«Дарвин оказался в команде с фантастическим тренером, одним из лучших в Европе. Клопп отлично разбирается в футболе…он понимает, как использовать игроков и сделать так, чтобы они показали лучшее, на что способны. Давайте надеяться, что Дарвин воспользуется этим шансом».

Дарвин пополнил ряды «Ливерпуля» за 85,5 млн фунтов. Его задача – заменить Садьо Мане, который отправился в «Баварию» за 31,5 млн.

Болельщики «красных» надеются, что Дарвин возьмётся за дело со старта сезона и будет блистать в «Ливерпуле», как делал это в «Бенфике».