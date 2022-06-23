LFC 2020
Блог

«Он продолжает развиваться». Диего Форлан объясняет, что Дарвин может дать «Ливерпулю»

Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Диего Форлан Диего Форлан
Клубы
Футбол Футбол

Легендарный Диего Форлан уверен, что его соотечественник Дарвин Нуньес привнесет голы в команду Юргена Клоппа.

Но бывший игрок «МЮ», «Интера» и «Атлетико» предупреждает болельщиков «Ливерпуля», что Нуньес еще не до конца сформировался, и ему есть над чем работать в техническом плане.

«Что Дарвин даст «Ливерпулю»? Очевидно, что он еще молодой футболист, он продолжает развиваться. Он обладает отличным набором качеств, он много забивал в «Бенфике». Я думаю, что Дарвин, вне всяких сомнений, добавит команде голов. А со временем, он подрастет и в техническом плане. Он лучше будет понимать, на что способен, продолжит  набираться опыта», - сказал Диего Форлан в интервью 90min ES.

«Дарвин оказался в команде с фантастическим тренером, одним из лучших в Европе. Клопп отлично разбирается в футболе…он понимает, как использовать игроков и сделать так, чтобы они показали лучшее, на что способны. Давайте надеяться, что Дарвин воспользуется этим шансом».

Дарвин пополнил ряды «Ливерпуля» за 85,5 млн фунтов. Его задача – заменить Садьо Мане, который отправился в «Баварию» за 31,5 млн.

Болельщики «красных» надеются, что Дарвин возьмётся за дело со старта сезона и будет блистать в «Ливерпуле», как делал это в «Бенфике».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные