Два игрока «Ливерпуля» начали предсезонку на две недели раньше

Рис Уильямс и Лейтон Кларксон вместе тренируются в Марбелье, начав свою предсезонку на две недели раньше срока.

Учитывая, что «Ливерпуль» приобрел Дарвина Нуньеса, Фабио Карвалью и Кэлвина Рамзи этим летом, новые подписания выглядят маловероятными. Но есть несколько игроков команды, чье будущее в «Ливерпуле» под вопросом. Среди них и Рис Уильямс, и Лейтон Кларксон, завершившие сезон 2021\22 в молодежной команде «Ливерпуля» после неудовлетворительной аренды.

Оба футболиста покинули команду прошлым летом: Уильямс отправился в «Суонси», а Кларксон в «Блэкберн». Однако оба вернулись в середине сезона из-за ограниченного игрового времени.

К их чести, выпускники академии Кирби сумели забыть о своих разочарованиях. Они уверенно завершили свой сезон, обыграв «Бернли» в финале Большого кубка Ланкашира.

Клоппу предстоит оценить футболистов во время предсезонки, которая начнется через пару недель, но ни у кого из них не будет возможности пробиться в первую команду в следующем сезоне.

Весьма вероятно, что оба футболиста снова будут отданы в аренду.