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Бывший нападающий «Ливерпуля» сомневается в Нуньесе

Дин Сондерс
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Сегодня уругваец прибыл на тренировочную базу «Ливерпуля», однако Дин Сондерс, игравший за «красных» с 1991 по 1992 год, не убежден, что Нуньес будет успешен в АПЛ.

Сондерс также успел поиграть за «Бенфику», и он считает, что адаптироваться в Англии Нуньесу будет сложно.

В интервью TalkSport он отметил: «Португальский чемпионат слишком отличается от АПЛ, в Португалии все куда проще. Нуньесу будет тяжело забивать в Англии».

Стоит отметить, что Сондерс играл в Португалии на закате своей карьеры, когда футбол в стране был действительно низкого уровня. Сейчас многие считают, что чемпионат Португалии должен входить в топ-5 лиг.

В Португалии Дарвин Нуньес был хорош, он забил 26 голов в 28 матчах в прошлом сезоне, но теперь ему предстоит пройти проверку АПЛ.

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