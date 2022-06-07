«Он бы отлично вписался»: забудьте Нуньеса, бывший защитник «красных» рекомендует Кейна

«Лично я хотел бы видеть Харри Кейна в «Ливерпуле», - заявил бывший защитник клуба Глен Джонсон Betting Odds.

«Я думаю, что он отлично вписался бы в команду. Мы знаем, как «Ливерпуль» ведет дела, поэтому не думаю, что они бы вычистили банк, чтобы подписать игрока возраста Харри».

Трансфер Харри Кейна крайне сложен для «Ливерпуля». Капитан сборной Англии связан контрактом с «Тоттенхэмом», даже «МанСити» не смог заполучить его прошлым летом.

Ходит множество слухов о трансфере Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». Однако, если рассуждать о том, кто сильнее и опытнее, тут мало кто сравнится с Харри Кейном.