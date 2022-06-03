«Конечно, все закончилось не так, как мы хотели, но это футбол»: Хендерсон размышляет о прошедшем сезоне

Джордан Хендерсон привел «Ливерпуль» к двум титулам в этом сезоне. Капитан оценил прошедший год и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Мне потребовалось несколько дней, чтобы обдумать весь сезон, оглянуться назад, чтобы понять, каким необыкновенным получился этот сезон. Я не мог бы больше гордиться своими товарищами по команде и всем, чего мы достигли».

«Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас, вместе мы пережили моменты, которые запомнятся навсегда. Конечно, все закончилось не так, как мы хотели, но таков футбол. Мы «Ливерпуль», и мы вернемся еще сильнее».

«Наслаждайтесь каникулами. Скоро увидимся снова, чтобы вместе создать больше памятных моментов».