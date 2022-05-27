«Я отчетливо помню эту игру»: Алиссон размышляет о победе в Лиге чемпионов 2019 года

Алиссон говорил о победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов в 2019 году и о том, как эта победа побудила его дойти до еще одного финала.

«Это было действительно особенное событие», — сказал он Liverpoolfc.com о своей первой победе с клубом в Лиге чемпионов.

«Это был момент, о котором я мечтал с детства в Бразилии, когда играл в футбол на улицах».

«Финал Лиги чемпионов на большом стадионе, действительно хорошая игра и победа — это то, о чем я всегда буду помнить».

«Я счастлив, что у нас так много видео и так много всего в социальных сетях, что мы можем пересматривать и вспоминать этот момент. Я все помню очень отчетливо».

«Когда ты что-то выигрываешь, когда ты переживаешь особый момент, ты хочешь сделать это снова, ты хочешь снова пережить этот момент. И теперь у нас есть еще одна возможность против большого клуба, против сильного соперника в особом месте».

«Это огромная возможность для меня и моих товарищей по команде снова войти в историю».