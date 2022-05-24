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«Они доводят нас до предела»: Стерлинг благодарит «Ливерпуль» за победу «Ман Сити» в АПЛ

Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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«Ливерпуль» — отличный соперник. Каждый год они доводят нас до предела. Вот почему мы можем добиться таких результатов - это благодаря им» — сказал Рахим Стерлинг Sky Sports, отмечая четвертый титул «Ман Сити» в Премьер-лиге за пять лет.

За последние несколько лет «Ливерпуль» был единственной командой, которая бросила серьезный вызов доминированию «Ман Сити», завоевав титул чемпиона сезона 2019/20.

«Красные» не собираются сбавлять обороты, поскольку Юрген Клопп подписал новый контракт и собрал, возможно, лучший состав в стране.

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