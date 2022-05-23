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Тиаго может успеть восстановиться к финалу Лиги Чемпионов

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Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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Тьяго Алькантара прошел обследование после получения травмы ахилла в матче с «Вулверхэмптоном», как сообщают The Athletic и The Times.

Испанец, похоже, избежал серьезных повреждений, поскольку его травма описывается как несерьезная.

 

Теперь Тьяго предстоит успеть восстановиться, чтобы подготовиться к финалу Лиги чемпионов.

 

Ранее Юрген Клопп выразил обеспокоенность тем, что перерыв между матчами будет слишком коротким для того, чтобы Тьяго успел подготовиться к встрече с «Мадридом».

 

Вирджил ван Дейк также должен быть в форме к субботе, Фабиньо  - пока остается под вопросом.

 

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