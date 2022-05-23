Клопп рассказывает о травмах Тиаго и Ориги перед финалом Лиги чемпионов

«Ничего хорошегро, но я не могу сказать больше», — сказал Юрген Клопп на пресс-конференции о травме Тьяго, которую он получил в матче с «Вулверхэмптоном».

«Он был на улице с семьей, у него на плечах была маленькая девочка, так что он мог ходить- это хороший знак. Все остальное мы увидим завтра».

«Дайте нам получить рентген. Мы хотим подождать с объявлениями, пока мы не узнаем больше, тогда вы тоже получите информацию».

В финале Лиги Чемпионов с «Мадридом» точно не сыграет Дивок Ориги.

«Див определенно не выйдет в финале, потому что вчера он получил травму», — добавил Клопп.

«У него мышечная травма, пяти дней ему будет недостаточно. Но, я надеюсь, у Тьяго есть шанс».

У «Ливерпуля» мало времени, чтобы грустить о неудаче в АПЛ, поскольку матч с «Мадридом» состоится уже в эту субботу.