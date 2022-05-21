«Все взволнованы»: Мо Салах о настроении в раздевалке в преддверии финала сезона в АПЛ

«Я хочу, чтобы «Сити» проиграл или сыграл вничью, и мы могли бы выиграть чемпионат», — сказал Мохамед Салах beIN Sports перед финальным туром сезона.

«Мы разговариваем друг с другом, и мы все взволнованы. Аналогичная ситуация произошла два года назад, и «Сити» тогда выиграл чемпионат».

«Но мы оптимисты, и должны сделать то, что в наших руках — мы должны выиграть свой матч, и посмотрим, что произойдет».

«Ливерпуль» надеется, что результат чемпионской гонки 2019 года не повторится: три года назад «Сити» сохранил лидерство в одно очко, несмотря на то, что «Ливерпуль» выиграл последние девять матчей.